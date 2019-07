Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er ikke parat til at sætte tal på endnu, men der er ingen tvivl: Cigaretter bliver markant dyrere. Også flere andre initiativer for at bekæmpe rygning er på vej.

FOR ABONNENTER

Magnus Heunickes eneste minde om sin morfar er, at han engang sad på hans skød. Andre minder nåede han aldrig at få, for morfaren døde, allerede da den nyslåede sundheds- og ældreminister var to år. Han røg, fik kol og døde af det.