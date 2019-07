'Projekt Dukke' kaldes et tilbud i Nuuk, hvor 13 - 14 årige piger får en babydukke med hjem i knap to døgn for at lære, hvad det kræver at passe et spædbarn. Den elektroniske babydukke opfører sig som et rigtigt spædbarn, som skal have mad, skiftes, vugges og bøvse.