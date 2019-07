Bente Klarlund: Ingen skal gøre grin med motionister i sportstøj str. XXXL

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 02:45

For nylig kunne vi her i avisen læse, at det amerikanske sportsfirma Nike i en butik i London opstillet en overvægtig mannequin, som fremviser sportstøj i plusstørrelser. Mannequinen står solidt i butikken, stor og bred iført sort sports-bh og leggings fra en ny plus size-kollektion, der går fra XL til XXXL. Det er ingen overdrivelse, at denne voksmannequin har bragt sindene i kog.