Bente Klarlund i opgør med al den frugt, der serveres til møder af enhver slags: Der gnaskes for meget frugt til møder

Er det kun mig, der synes, det er irriterende, at der gnaskes frugt til møder? Hvorfor kan man ikke holde et møde uden at spise – eller måske bare over en kop kaffe? Hvorfor skal der gumles i det uendelige, og hvorfor skal man sidde til møde og se på og lugte til afgnavede æbleskrog og bananskræller? Man kan måske mene, at hvis jeg ikke får større problemer, går det nok. Så lad mig vinkle min irritation og fremsætte et sundhedsargument.