Spørg Bente Klarlund: Skadestuerne mangler mulighed for at registrere ulykker med elløbehjul

Eva Kristensen: 30. marts skrev du om små motoriserede køretøjer på cykelstien og bemærkede, at »skadestuerne i København har allerede set resultaterne af de første ulykker, men der er ingen instans, hvortil lægerne kan indrapportere løbehjulsulykkerne, så det er vanskeligt at evaluere, hvor mange der kommer til skade«. Som pensioneret trafikplanlægger er det trist at høre, at det stadig er sådan. Mens jeg arbejdede og bl.a. beskæftigede mig med bekæmpelse og forebyggelse af trafikulykker, arbejdede Vejdirektoratet, som de havde gjort i mange år, for at få hospitalerne til at indrapportere trafikulykker. Desværre ville hospitalerne dengang ikke være med til at indrapportere trafikulykker og vil det åbenbart stadig ikke. Det vil sige, at man i arbejdet med ulykkesbekæmpelse kun har politiets rapporter at arbejde ud fra, men politiet ser kun en del af trafikulykkerne, så det er et mangelfuldt materiale, man har at gå ud fra.