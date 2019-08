Håb om behandling af farlige sygdomme: Tre nye studier peger frem mod bakterier som fremtidens lægemidler

FAKTA

Lev sundt – tro ikke på dem, der vil have dine penge

»Vi ved endnu så lidt om tarmmikrobiota (bakteriesamfundet i tarmene, red.), at vi slet ikke er dér endnu, hvor den enkelte Politiken-læser skal gøre noget helt specielt«, siger professor Oluf Borbye Pedersen.

Selv om forskerne konstant får mere viden om, at ubalance i tarmbakterierne hænger sammen med stort set alle kroniske sygdomme – om det er Parkinsons, fedme, hjerte-kar-problemer, depression, angst eller andet – er kostrådene de samme.

»Med den begrænsede viden, vi i dag har, bør du følge de officielle kostråd og inden for de rammer finde din personlige madkultur. Spørger du mig, bør du spise en fiberholdig kost med masser af grøntsager, særligt de grove grøntsager og bælg- og rodfrugter. Spis fisk og fjerkræ, men hold igen med fedt kød, særligt fra firbenede dyr, og fede mejerivarer. Begræns slik, kager og sukker og alkohol så meget som muligt og undgå for meget industriforarbejdet mad. Husk toiletbesøg med udtømning af tarmen 2-3 gange hver dag. Madresterne skal ikke hobes op i tarmen, for så laver tarmbakterierne nogle uheldige stoffer, der fremmer udvikling af forskellige alvorlige sygdomme. Og så skal du huske masser af motion og dine 2 liter postevand om dagen. Begge dele fremmer peristaltikken og evnen til at tømme tarmen«, siger professoren, der i årevis selv har spist et halvt kilo blendede grøntsager hver eneste morgen, »så mine bakterier har noget godt at arbejde med«, siger professoren.

Det generer den videnskabstro forsker, at mange allerede tjener milliarder af kroner på ikkedokumenterede kosttilskud, detox, tarmskylninger, afføringsbehandlinger og ’bakterievenlig’ functional food.

»Vores viden skal endnu ikke omsættes til, at du skal gå ned i Matas og købe et eller andet. Men det er ikke så svært at forstå, hvad du skal gøre, hvis du vil være god ved dine tarmbakterier, for du tilfører dagligt din krop næringsstoffer. Mad er energi for kroppen, men noget mad er god energi, andet dårlig. Din krop kan køre på det hele. Så du skal tænke på kroppen som en bil, som du fylder med benzin af forskellig oktan. Kører din Jaguar i årevis på alt for lav oktan, forringes motoren og ydeevnen, og det korter bilens funktionsevne og levetid. Sådan er det også med din krop og din sundhed«, siger Oluf Borbye Pedersen.

