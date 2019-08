Spørg Bente Klarlund: Kan jeg fortsat dyrke crossfit 5-6 gange om ugen som gravid?

FOR ABONNENTER

Anonym: Jeg dyrker crossfit 5-6 gange om ugen og er rigtig glad for det. Jeg er blevet gravid og vil gerne holde mig aktiv hele graviditeten, men man får jo også at vide, at gravide skal undgå tunge løft. Kan jeg fortsætte min træning under graviditeten, og er der en maks. belastning, jeg må løfte?