Bokse med cigaretter overtrådte ifølge Forbrugerombudsmanden forbuddet mod at reklamere for tobaksvarer.

En sag om ulovlig reklame for cigaretter i en stor kioskkæde er afsluttet med, at Reitan Convenience Danmark A/S, der ejer 7-Eleven, og House of Prince A/S hver især har accepteret at betale en bøde på 400.000 kroner.