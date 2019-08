Bente Klarlund bekender sig som sukkernarkoman: Hjælp, jeg må have slik nu — bare et lille bitte stykke vingummi ... eller 10  

En sukkerafhængig krop kræver mere og mere slik per fix, og der skal en større indsats til for at trappe ned for afhængigheden.

I perioder er jeg så afhængig af slik, at jeg kan finde på at lede efter det bag bøgerne i min reol eller bagest i køkkenskabene. Jeg ved godt, at der ikke ligger så meget som en enkelt vingummi gemt, men som den usle sukkernarkoman jeg er, bilder jeg mig ind, at jeg måske har glemt en pose slik et sted. Jeg trøster mig med, at jeg ikke er alene med min sukkerafhængighed. Et klik på nettet fortæller mig, at også de kendte, f.eks. Gwyneth Paltrow og Iben Hjejle, har været slaver af sukker i mange år.