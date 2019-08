Hvad sker der: Danmark er blandt de mest klamydiaramte lande i Europa

Over 33.000 danskere fik sidste år konstateret klamydia. Det er mange, hvis vi sammenligner os med resten af Europa. Her ligger danskerne nummer 2 på listen over de lande, hvor flest borgere målt per 100.000 smittes med kønssygdommen, viser seneste tal fra EU’s enhed for sygdomsovervågning ECDC.

National chef hos Sex og Samfund, Lene Stavngaard, er ikke i tvivl om, hvorfor det forholder sig sådan.

»Det handler ikke om, at danske unge har mere sex end deres jævnaldrende i resten af Europa. Det handler om, at de ikke bruger kondom. Vi ved, at de danske unge er dem i Norden, der bruger mest hormonel prævention som p-piller eller lignende. Det fortæller os, at de er mere bange for at blive gravide end for at få kønssygdomme«, siger Lene Stavngaard.

Top 5 Her er der størst andel af klamydia-smittede 1. Island (650 smittede per 100.000) 2. Danmark (573 smittede per 100.000) 3. Norge (478 smittede per 100.000) 4. England (350 smittede per 100.000) 5. Sverige (337 smittede per 100.000)

Kilde: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

Lene Stavngaard tror ikke, at det høje tal skyldes, at danskerne går ofte til læge og dermed opdager, hvis de er blevet smittet med kønssygdommen. Der findes nemlig et stort skyggetal for klamydia, da mange smittede ikke opdager det.

Tværtimod er det ifølge Sex og Samfund et stort problem at få danskerne til tjek. Det skal der laves om på, hvis antallet af smittede skal ned, lyder det fra Lene Stavngaard.

Sex og Samfund: Tilbyd alle unge at teste selv

Selvtest kan være en måde at få tjekket sig selv for kønsygdomme, mener hun. På den måde slipper de unge for at se en læge i øjnene, hvis de har haft ubeskyttet sex og gerne vil være sikker på, at de ikke er blevet smittet. Lene Stavngaard ser selvtests som den vigtigste indsats mod klamydia, som hun ønsker mere udbredt.

Selvtest kan eksempelvis købes på apoteket, men skal den bekymrede være 100 procent sikker, er lægetjek dog fortsat den sikreste metode.

»Vi har spurgt brugere af selvtests, om de ville være gået til lægen og blive tjekket. En stor del siger nej til dette. Derfor er selvtest et eminent supplement til de indsatser, der kan knække klamydiakurven«, siger Lene Stavngaard.

Sex og Samfund tilbyder i enkelte kommuner gratis selvtests, som de unge kan bestille på nettet og få sendt hjem. Når prøven er sendt tilbage og blevet tjekket, modtager den unge en SMS med sine svar - den undersøger for flere kønssygdomme. Hvis nogle af prøverne er positive, bliver den smittede samtidig henvist til egen læge.

Men det er langt fra alle i landet, der har den mulighed. Hvis selvtesten skal laves uden for Region Hovedstaden, er der nemlig ingen, der betaler. Det bekymrer Lene Stavngaard.

»Kommunerne har et forebyggelsesansvar, som de ikke løfter. Forebyggelse af sexsygdomme er ikke på kommunernes budgetter, og der er sjældent udpeget en ansvarsperson for seksuel sundhed. Det er et kæmpe problem«, siger hun.