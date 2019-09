Bente Klarlund om ny undersøgelse: Vegetarer har gode hjerter, men er livsstilen også god for hjernen?

Det er første gang, en undersøgelse påviser en mulig sammenhæng mellem vegetarisk livsstil og risiko for slagtilfælde. Derfor skal man være forsigtig med at konkludere, at det faktisk forholder sig sådan.

FOR ABONNENTER

Der er altid en flok kødspisere, der bliver stærkt provokeret, når de hører, at vegetarer skåret over en kam er sundere end andre. I denne uge kom det imidlertid frem, at vegetarer er i særlig risiko for at få et slagtilfælde. Man ser scenariet for sig: Hjernesagen er bekymret; de kødglade smiler skadefro, mens tilhængere af plantebaseret kost er overbevist om, at kødmafiaen igen er på banen.