Spørg Bente Klarlund: Høj puls under træning kan skyldes lav blodprocent

Vibeke Arkil: Normalt siger man, at en persons maksimalpuls er 220 minus alder. Men det stemmer på ingen måde på mig. Jeg er 46 år, og når jeg giver den gas, ligger min puls typisk omkring 210-12 stykker. Og det er, uden at jeg er derude, hvor jeg ikke kan mere. Under en almindelig træningssession ligger min puls i snit på 166, uden at det på nogen måde generer mig. Min næsten jævnaldrende mand ville være ved at dø, hvis hans puls kom bare i nærheden af det.