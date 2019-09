Ombyggede Netto-butikker får kunder til at ændre indkøb på en måde, direktøren aldrig har set før

Ombyggede butikker ansporer forbrugerne til at fylde mere frugt og grønt i indkøbskurven. Sådan er Nettos egne erfaringer med nyt koncept. Glædeligt, mener kostvaneforsker, der opfordrer detailkæden til at gå skridtet videre.

Der ryger ekstra bananer, broccoli og bælgfrugter i indkøbskurven, når forbrugerne handler i de omkring 50 Netto-butikker, der er indrettet med kædens nye koncept, som blandt andet omfatter en større frugt- og grøntafdeling, hvor stille musik fylder øregangene, og varerne bliver præsenteret under blødt lys fra hængelamper, mens et klimaanlæg sørger for kølig temperatur og frisk luft.

Netto oplyser til Politiken, at salget af frugt og grøntsager er steget med mere end 10 procent i de pågældende supermarkeder i forhold til omsætningen inden ombygningen. Tendensen gælder i hele landet, både i og uden for de store byer.

Samtidig viser detailkædens undersøgelser, at det er nogenlunde de samme kunder som før, der handler i butikkerne. Hvor de før typisk fyldte kurven med mange tilbudsvarer, har deres indkøb ændret sig, og de køber flere friske fødevarer gerne til nogle dage ad gangen. Dertil kommer, at salget af kød og fisk er steget en smule, til gengæld fylder kunderne lidt færre sodavand, slikposer og småkager i kurve og vogne.

»Det er meget markant. Jeg har været i detailhandlen i 15 år og har aldrig før oplevet, at kundernes måde at bruge butikken på har ændret sig så meget på grund af noget, vi har lavet om. Det glæder mig da, hvis vi kan bidrage en smule til folkesundheden, selv om vores udgangspunkt blot var at gøre vores butikker rarere at være i og nemmere at komme igennem«, siger Nettos direktør, Michael Løve.

Butikker vil skille sig ud

De fleste priser i lavpriskæderne Netto, Fakta, Lidl, Aldi og Rema 1000 er så tæt på hinanden, at kæderne er nødt til at adskille sig på andre måder for at slå kloen i hinandens kunder. Det har Netto gjort ved at skrue ned for den gule farve, papkasser, paller og spotvarer og samtidig lave større afdelinger for frugt og grøntsager og skabe mere plads til kunderne.

Netto har 500 butikker i Danmark. Indtil videre har 50 butikker den nye indretning, og i løbet af fem år skal alle bygges om. Selv om Netto alene i år bruger 1 milliard kroner på projektet, lover direktør Michael Løve, at priserne ikke kommer til at stige.

Til trods for, at danskerne siden 1990’erne er begyndt at sætte tænderne i langt flere gulerødder, broccoli og squash, er vi stadig et godt stykke fra Fødevarestyrelsens råd om seks om dagen – altså 600 gram frugt og grøntsager. Det lever 17 procent op til ifølge tal fra 2013.

»Det har formentlig rykket sig et stykke, men langtfra nok. Det er især mænd, der vender den tunge ende nedad. De spiser meget kød, for lidt grønt og er formentlig bange for at mangle protein, hvis de spiser mange grøntsager, ligesom de sikkert tror, at de ikke kan holde sig mætte uden kød. Derfor er Nettos erfaringer glædelige og viser, hvor vigtig tilgængeligheden af sunde varer er«, siger kostvaneforsker Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet.

Frugt og grøntsager er fyldt med mineraler og vitaminer, der er vigtige for at holde kroppen sund og rask. Spiser du mange grøntsager, er det nemmere at holde en sund vægt, da der ikke er så mange kalorier i. Samtidig er en grøn kost med til at forebygge hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og nogle former for kræft, oplyser Fødevarestyrelsen.

Sisse Fagt mener, at Netto belært af sine egne erfaringer bør bruge butiksindretningen aktivt til at gøre det sunde valg til det nemme valg, for eksempel ved at fjerne slik fra kassen og skrue yderligere ned for det usunde sortiment. Lavpriskædens direktør, Michael Løve, siger imidlertid:

»Tit er det sådan, at kunden står ved kassen og får lyst til en chokoladebar. Det skal han have lov til, og det har vi intet problem med«.