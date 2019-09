Kræftbehandling tager nyt spring i den rigtige retning Flere overlever en kræftsygdom i Danmark. Især er der sket fremskridt for patienter med tarmkræft.

En kræftdiagnose er blevet nemmere at bære, for chancen for at komme ud på den anden side med livet i behold vokser. Også blandt de mest syge.

Inden for de seneste tyve år er kræftoverlevelsen i Danmark steget markant, viser en international undersøgelse. Den sammenligner overlevelsen blandt kræftpatienter i Danmark med patienter i seks andre lande.

»Vi har længe vidst, at det gik den rigtige vej i Danmark, men den her undersøgelse 'highlighter' det for alvor«, siger Lene Hjerrild Iversen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

For alle syv lande gælder, at overlevelsen er steget. Men et af de mest iøjnefaldende resultater står Danmark for, nemlig overlevelsen for tyk- og endetarmskræft, der er blandt de mest udbredte kræftformer.

Fra 1995 til 2014 er femårsoverlevelse for patienter med tyktarmskræft steget med 7 procentpoint og for patienter med endetarmskræft med 21 procentpoint.

I Kræftens Bekæmpelse siger direktør Jesper Fisker, at det er en bred indsats, der slår igennem. Herunder de nationale kræftpakker, der hurtigt sender patienter med mistanke om kræft til nærmere undersøgelse.

»Vi har gjort en lang række ting, vi har gjort det systematisk, og vi har gjort det på samme tid«, siger Jesper Fisker.

Undersøgelsen omfatter 3,8 millioner patienter med kræft i endetarmen, tyktarmen, lungerne, bugspytkirtlen, maven, spiserøret eller æggestokken.

Stadig plads til forbedring

Herhjemme gælder det for alle syv kræftformer, at behandlingerne er blevet samlet på færre sygehuse.

Eksempelvis var der i 2001 omkring 50 afdelinger, der opererede patienter med tarmkræft. I dag er antallet på under 20, og dermed opnår læger og andet personale større rutine.

»Det gavner overlevelsen. Men det handler også om mere skånsomme operationer, ligesom vi er blevet bedre til at udvælge den behandling, der passer præcist til den enkelte patient«, siger Lene Hjerrild Iversen.

Det betyder, at også patienter med spredning af kræft oftere overlever eller kan få en mere effektiv livsforlængende behandling.

Men der er stadig plads til forbedring. Australien, Canada og Norge ligger foran Danmark.

Skal vi nå samme niveau, kræver det flere indsatser i sundhedsvæsnet. Men også den enkelte kan bidrage:

»Vi drikker og ryger stadig for meget. I de lande, som vi sammenlignes med, ryges der væsentligt mindre. Det spiller en afgørende rolle«, siger Jesper Fisker.

Bag undersøgelsen står forskere i WHO’s kræftforskningsinstitut IARC.

