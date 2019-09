SF-udspil: Unge må ikke købe stærkere alkohol end øl Venstre og Dansk Folkeparti mener, at yderligere stramninger af unges forbrug er uden effekt.

Grænsen for hvor stærk alkohol unge må købe, bør sættes ned.

Det siger SF i forlængelse af, at alkoholbranchen nu selv foreslår et forbud mod, at 16-17-årige kan købe alkohol overhovedet.

»Vi er enige i, at unge under 18 år ikke skal købe stærk alkohol. Men vi mener, det er bedre at stramme den nuværende grænse, så de 16-17-årige kun kan købe alkohol, der svarer til en øl på fem procent«, siger sundhedsordfører Kirsten Normann (SF).

Dermed skal man være 18 år for at købe noget stærkere end fem procent.

»Vi tror, det vil give en blidere overgang og et mere naturligt forhold til alkohol, end hvis du som 18-årig går fra forbud til frit valg på alle hylder«, siger hun.

Det bekymrer hende, når unge drikker stærkere alkohol i en alder, hvor deres hjerner tager ekstra skade.

»Derfor er jeg også enormt forarget over, at alkoholbranchen selv laver produkter med sliknavne, der lige præcis med en procent på 16,4 ligger lige under den nuværende grænse«, siger hun.

De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgren, mener også, at det er oplagt at se på aldersgrænsen ved køb af alkohol.

»Et andet forslag er at se på prisen. Det er et problem, at man kan købe en pilsner for et par kroner og en vodka til en 50’er. Vi skal ikke være forbudsland, men forebyggelsesland«, siger han.

En lunken pils på vej til fest

Forslaget bliver også taget positivt imod af Danske Regioners sundhedsudvalgsformand, Karin Friis Bach (R).

»En højere aldersgrænse for salg af alkohol er et effektfuldt håndtag at skrue på, hvis vi vil nedbringe sygdomme og den sociale ulighed i sundhed – ikke mindst blandt børn og unge«, siger hun.

Ifølge Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde, så kræver ansvarsfulde unge, at vi også er rede til at give dem et ansvar.

»Jeg tror ikke, det løser noget med et forbud, og jeg synes, det er i orden, at en 17-årig kan købe en lunken pils på vej til fest«, siger hun.

»Det handler om at få en mere ansvarlig alkoholkultur. Desuden skal vi blive bedre til at håndhæve de eksisterende regler. Den tidligere regering tog opgaven fra politiet og til Sikringsstyrelsen, hvilket vi nu begynder at se nogle resultater af«.

Liselotte Blixt har som ordfører for Dansk Folkeparti også været med til at lave de nuværende regler.

»Og vi mener, de landede godt, så man som 16-årig kan drikke en øl eller dele et glas vin med forældrene. Vi mener ikke, at et forbud er løsningen, for så kommer det bare til at foregå fordækt. De unge skal nok få fat i det alligevel«, siger hun.

