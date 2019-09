»Tykke bliver altid omtalt som et samfundsproblem, ikke kun i den politiske debat, hvor vi tykke fejlagtigt får at vide, at vi lægger sundhedsvæsen og samfundsøkonomien til last, men også i kulturprodukter som film, tv og bøger, hvor den tykke altid er den onde, dumme eller latterlige. Tykke er i årtier blev dehumaniseret, vi ses ikke som rigtige mennesker, men selvforskyldt forkerte, og derfor føler nogle andre mennesker åbenbart, at det er helt okay at shame os og svines os til på de mest forfærdelige, nedladende måder«, siger Dina Amlund.