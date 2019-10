Psykiatrien må vente: Hverken penge til gratis psykologhjælp til børn eller bedre hjælp til svært psykisk syge

Børn og unge op til 24 år med angst og depression må se længe efter lægehenvist gratis psykologhjælp. Det er ellers et af regeringens helt centrale løfter, som indgår i forståelsespapiret med dens støttepartier, men ikke i udspillet til finanslov, der blev præsenteret onsdag. I dag er der kun gratis psykologhjælp til de 18-21-årige.

»Det er skuffende, og jeg håber, at en udvidelse af psykologordningen kommer op i forhandlingerne, for så vil vi bakke fuldtonet op om det«, siger Peder Hvelplund, Enhedslistens psykiatriordfører.

Vores hovedkrav til de kommende finanslovsforhandlinger er en akutmilliard Peder Hvelplund, Enhedslistens psykiatriordfører

I valgkampen lovede Mette Frederiksen (S), at hvis hun blev statsminister, ville hun sikre en tiårsplan for psykiatrien, så der kommer bedre hjælp til de mest psykisk syge samt en styrket indsats mod børn og unges stigende problemer med psykiske mistrivsel og sygdom. I den forbindelse foreslog Frederiksen den gratis psykologhjælp.

Finansloven for 2020 rummer heller ingen penge til tiårsplanen for psykiatrien, og det møder kritik fra foreningen Bedre Psykiatri.

»Jeg bliver alvorligt bekymret for, at vi kommer langt hen i valgperioden, før der kommer gang i arbejdet og det lovede løft«, siger generalsekretær Thorstein Theilgaard.

Enhedslisten kræver akutmilliard

I sommerens økonomiaftale mellem den socialdemokratiske regering og Danske Regioner står, at psykiatrien skal »styrkes«, og at regeringen vil »igangsætte et arbejde med henblik på at udarbejde en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål«. Det arbejde venter alle på.

Derfor kræver Enhedslisten allerede nu én ekstra milliard til psykiatrien.

»Vores hovedkrav til de kommende finanslovsforhandlinger er en akutmilliard øremærket psykiatrien, for der er jo ikke afsat en bøjet femøre til psykiatrien, og det er nødvendigt, så vi får sikret et løft«, siger Peder Hvelplund.

Venstres psykiatriordfører Jane Heitmann indkalder sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd om psykiatrien.

»Det er dybt, dybt bekymrende, at regeringen ikke har afsat en øre til psykiatrien. Regeringen træder på folk, der i forvejen ligger ned«, siger hun.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, understreger, at regioner nu skal »i dialog« med regeringen om tiårsplanen, hvor psykologhjælp også indgår.

»Det er meget vigtigt for os i regionerne, at psykiatrien ikke bliver glemt. Det er et område, der har akut brug for en saltvandsindsprøjtning. Og det kan dårligt vente til en større psykiatriplan er klar«, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S)