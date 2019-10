Efter opsigtsvækkende rapport om drab, vold og voldtægt: 10 anbefalinger skal forhindre, at psykisk syge begår kriminalitet

Dette er ikke et punktum, men et komma, siger Sinds landsformand om et sæt anbefalinger, der skal styrke behandlingen af svært psykisk syge borgere og forebygge vold, drab og anden grov kriminalitet.

Et sammenhængende tilbud om behandling til psykisk syge, der misbruger stoffer. Flere sengepladser, så patienter altid kan blive indlagt. Og en mere effektiv opfølgning, når en patient udebliver fra aftaler. Sådan lyder tre af i alt ti anbefalinger, som en arbejdsgruppe under Danske Regioner netop har afleveret. Den skulle have været færdig med sit arbejde allerede inden sommerferien, men blev forsinket og er altså først færdig nu.

»Jeg har det godt med, at vi er klar med anbefalingerne, for det har taget lang tid at få dem klar. Nu glæder jeg mig til, at de ti punkter kommer i brug af både politikere og fagpersoner. For mig at se er det her ikke et punktum, men et komma. Formålet er at løfte behandlingen og dermed forsøge at undgå, at psykiatriske patienter på grund af dårlig behandling ender som retspsykiatriske patienter, der er dømt for alvorlig kriminalitet«, siger Knud Kristensen, der er landsformand i Sind og medlem af arbejdsgruppen.

Psykotisk mor slog sin datter ihjel

De ti anbefalinger kommer på baggrund af en opsigtsvækkende rapport om drab, vold, voldtægt og andre former for grov kriminalitet begået af psykisk syge borgere. Politiken afslørede i april på baggrund af en aktindsigt indholdet fra rapporten for et år siden, og det førte til politisk krav om en langt bedre behandling af personer med alvorlig psykisk sygdom som især skizofreni.

Rapporten undersøgte i alt 218 mentalerklæringer fra andet halvår 2016, som blev anvendt i retssager mod personer, der var vurderet til at være sindssyge i gerningsøjeblikket. I tre ud af fire sager havde patienten modtaget utilstrækkelig behandling i tiden op til, at vedkommende begik kriminalitet.

En af sagerne handlede om en psykotisk mor, der slog sin datter ihjel, få dage efter at hun var blevet udskrevet fra en psykiatrisk afdeling. En anden handlede om en ældre kvinde ansat på et bosted i Roskilde, som blev dræbt af en psykotisk beboer.

Fakta Ti anbefalinger En aktør har det fulde ansvar for en patient/borger, indtil ansvaret er fuldt ud overdraget og bekræftet af en anden aktør.

Der skal være tilstrækkelig kapacitet i den stationære psykiatri til, at alle patienter med et lægeligt begrundet behov for at blive indlagt, kan blive indlagt.

Der skal være tilstrækkelig kapacitet i de sociale indsatser til, at borgere med behov for social støtte hurtigt kan få det mest hensigtsmæssige tilbud for den enkelte.

Udskrivningsaftaler/koordinationsplaner skal bruges systematisk i det tværsektorielle samarbejde om den enkelte borger.

Hvis en patient udebliver fra aftaler i psykiatrien eller har gentagne akutte kontakter med hospitalssektoren, skal der senest ved tredje hændelse ske en lægefaglig vurdering af de fremadrettede indsatser.

Patienter skal hurtigere tilbydes et mere individuelt tilpasset tilbud.

Bedre adgang til specialiseret psykiatrisk rådgivning om brugen af tvang.

Bedre viden om ansvar for behandling af patienter med dom til behandling.

Mennesker med svær psykisk sygdom og samtidigt misbrug skal have adgang til et sammenhængende behandlingstilbud.

Regioner og kommuner skal i samarbejde sikre de nødvendige tilbud til hjemløse i psykiatrisk behandling. Kilde: Danske Regioner Vis mere

Det var første gang, at en så stor mængde sager blev undersøgt, og reaktionerne var skarpe. Både politikere og græsrødder krævede handling. På tværs af alle partier på Christiansborg udtrykte politikere enighed om, at indsatsen over for de mest syge psykiatriske patienter i vores samfund skal løftes markant.

Retspsykiater Gitte Ahlé, der skrev rapporten, vurderede, at man formentlig kunne have undgået seks drab og fem drabsforsøg, hvis patienterne havde fået en tilstrækkelig psykiatrisk behandling. Hun pegede på, at problemerne ikke er nye. Men med rapporten er der for første gang solid dokumentation for omfanget.

Tage patienterne i hånden

Kontakten til patienterne i psykiatrien skal styrkes, så der aldrig er tvivl om, hvilken afdeling eller myndighed der har ansvaret for patienten og behandlingen, lyder det fra Danske Regioner, der har ansvaret for hospitalspsykiatrien.

Formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Sophie Hæstorp Andersen (S) siger, at »der er ingen tvivl om, der skal ses nærmere på den indsats og behandling, vi giver til de mennesker, der er hårdest ramt af psykisk sygdom, så vi bedre kan forebygge, at de begår kriminalitet«.