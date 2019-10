FOR ABONNENTER

Den 1. oktober ved retten i Aarhus faldt der dom i en drabssag, som sætter en tyk streg under, hvorfor der er akut behov for, at politikerne på Christiansborg sætter handling bag mange års ord og løfter om at skabe en bedre behandling af borgere med alvorlige psykiske sygdomme.