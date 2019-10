Spørg Bente Klarlund: Lavt stofskifte uden symptomer er en hyppig tilstand, som ikke altid skal behandles

FOR ABONNENTER

Anonym: Jeg har haft for lavt stofskifte i ca. 10 år, og det blev konstateret ved et tilfælde. Men da jeg lå i en grænsezone i forhold til medicinering, ønskede jeg ingen behandling – trods anbefaling fra Hvidovre Hospitals endokrinologiske afdeling. Dog blev jeg ret bekymret, da jeg i et ugeblad læste om tv-vært Lene Beiers lave stofskifte, der ifølge bladet nærmest var ved at koste hende livet, angiveligt fordi hun havde en meget lav puls med risiko for hjertestop. Jeg er derfor atter blevet undersøgt på en endokrinologisk afdeling og har fået at vide, at mine tal ikke var alarmerende, men at man ville anbefale mig at påbegynde en behandling med Euthyrox.