Fakta

Se sexrevolutionen i tal

Sexlivet har ændret sig siden den seksuelle revolution i slutningen af 1960’erne. For at dokumentere, hvordan seksuel praksis har ændret sig, sammenligner vi her de 25-34-årige med danskere over 75 år.

Seksuel debut før 15 år

25-34-årige: 21 procent

75+-årige: 3 procent

Kun én sexpartner

25-34-årige: 8 procent

75+-årige: 24 procent

Sex med mindst ti personer

25-34-årige: 48 procent

75+-årige: 16 procent

Har nogensinde givet oralsex

25-34-årige: 97 procent

75+-årige: 57 procent

Har nogensinde modtaget håndsex

25-34-årige: 96 procent

75+-årige: 72 procent

Har nogensinde onaneret

25-34-årige: 96 procent

75+-årige: 76 procent

Kilde: Sex i Danmark, oktober 2019

