Da 50-årige Peter fik rejsningsproblemer, stoppede han med at have sex i 1,5 år. Han skammede sig og delte det ikke med nogen. I dag har Peter fortalt sin omgangskreds om rejsningsbesværet, og sexlivet er tilbage for fuldt drøn.

Peter plejede at gå i byen med en lille pille i lommen. Den lå klar, hvis han mødte en sød kvinde, han gerne ville tilbringe natten med. Så kunne pillen hjælpe ham med at holde sin rejsning længe nok til at fuldføre et samleje.