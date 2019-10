Sundhedsanalyse: Det, overlægen havde sagt om 'Gøgereden', sad i baghovedet på mig, da jeg gik ind for at se 'Joker'

FOR ABONNENTER

Klapsalverne regner ned over Joaquin Phoenix, der i filmen ’Joker’ har hovedrollen som Arthur Fleck, som myrder løs i den fiktive by Gotham City. Men filmen om en af de bærende figurer i Batman-universet er også blevet anklaget for at tegne et stereotypt og farligt billede af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet.