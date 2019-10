Alt om danskernes sexliv: Verdens største sexundersøgelse offentliggøres i dag

Vil du gerne vide, hvor mange danskere der har dyrket sex med over ti personer? Hvor mange der har haft vaginalt samleje den seneste uge? Hvor mange mænd og kvinder der har været deres nuværende partner utro?

I morgen udkommer ’Sex i Danmark’ – en moppedreng af en rapport på 765 sider, der afdækker stort set alt om danskernes sexliv. Onanivaner, pornoforbrug, seksuelle problemer, kønsidentitet, forskellige former for seksuelle erfaringer eller mangel på samme, sexlyst, og hvad vi laver med hinanden i sengen, er blot nogle af de emner, forskerne bag har undersøgt.

Rapporten er det fysiske bevis på det enorme, flerårige arbejde lavet af Projekt Sexus, hvor forskere fra Statens Serum Institut og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har spurgt 62.675 danskere om deres seksualitet. I alt har hver deltager svaret på næsten 200 spørgsmål.

»Vi kan se, at sex og et velfungerende sexliv er en generel trivsels- og sundhedsfaktor for mennesker. Det her er sundhedsoplysning, hvor vi bliver klogere på relationen mellem sex og vores sundhed«, forklarer overlæge og projektleder for Projekt Sexus Morten Frisch.

Professor i sexologi Christian Graugaard er den anden hovedmand bag rapporten. Han mener, at det er vigtigt, at danskerne får et detaljeret indblik i sexlivet, så myter og fordomme kan manes i jorden.

»Sex er et grundelement i langt, langt de fleste menneskers idé om det ’det gode liv’. Alligevel har vi indtil nu vidst forsvindende lidt om, hvad pokker seksualitet egentlig er for en størrelse i dagens Danmark, hvilke facetter den rummer, hvilke problemer der findes derude. Hvem der gør hvad med hvem, og hvor ofte«, siger han om baggrunden for at gennemføre det omfattende studie.

