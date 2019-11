Bente Klarlund: Du kan sagtens dyrke sex aftenen før sport

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 03:04

Den legendariske bokser Muhammad Ali gik altid i cølibat op til kampene. Han mente, at han kunne opspare ekstra energi ved at undgå udløsning i seks til otte uger inden sine kampe. Også i fodboldkredse er det en sejlivet myte, at sex før en kamp forringer præstationen. Hypoteserne går på, at man udvikler større spænding og aggressivitet, hvis man ikke har dyrket sex. Men man kan også finde den modsatte holdning.