Vi er blevet bedre til at forhindre, at det bliver nødvendigt at spænde et barn eller et ungt menneske under 18 år fast til en seng. Sådan lyder det fra udviklingschef på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center under Region Hovedstadens Psykiatri, Tina Jacobsen, der har en baggrund som sygeplejerske.