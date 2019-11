Danske læger afventer flere oplysninger om svensk forsøg, der blev stoppet efter seks dødsfødsler

Egentlig skulle 10.000 kvinder have været med i forsøget, men nu er det stoppet længe før tid. Flere svenske hospitaler vælger at sætte fødsler i gang tidligere end hidtil, men i Danmark afventer vi mere viden.

I Sverige er et stort fødselsstudie blevet stoppet før tid, fordi seks spædbørn er døde - muligvis som følge af forskningen, som skulle afdække, om det er sikkert at lade gravide gå længere over termin, end man gør i dag.

Noget tyder på, at det ikke er sikkert, og faktisk vælger flere svenske hospitaler nu at følge forskerne bag studiets anbefalinger om at sætte fødsler endnu tidligere i gang, end man har gjort hidtil, for at forebygge dødfødsler. Det skriver den britiske avis The Guardian.

I studiet ville forskerne fra Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg undersøge, om man lige så godt kunne vente med at sætte fødsler i gang til begyndelsen af graviditetsuge 42 i stedet for i begyndelsen af uge 41, som er praksis i dag. Det vil sige godt to uger efter terminsdatoen i stedet for godt en uge efter.

10.000 kvinder fra 14 forskellige hospitaler skulle deltage i forsøget, hvor den ene halvdel ville blive sat i gang efter de gældende retningslinjer, og den anden skulle vente en uge ekstra. Men nu er forsøget altså blevet stoppet, efter blot en fjerdedel af forsøgspersonere havde deltaget.

I gruppen af dem, der først blev sat i gang i begyndelsen af uge 43, døde fem børn i deres mors mave, og et sjette barn døde kort efter fødslen. Ingen spædbørn døde i den gruppe, hvor fødslen blev sat i gang i begyndelsen af uge 42.

Man ved endnu ikke, hvorfor de seks spædbørn døde, men det ville have været uetisk at fortsætte forsøget, har forskerne ifølge The Guardian udtalt.

De svenske forskere er på baggrund af studiet kommet med en anbefaling om at sætte fødsler i gang endnu tidligere, end man gør i dag, nemlig senest på den første dag i uge 41, som kaldes 41+0. Flere svenske hospitaler har valgt straks at følge den anbefaling, og flere er på vej. Muligvis vil de svenske myndigheder også ændre officielle retningslinjer, skriver The Guardian.

Danmark afventer

I Danmark er den officielle anbefaling fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, at alle gravide har født inden uge 42+0, altså 14 dage efter terminsdatoen. Det vil sige, at fødslen typisk sættes i gang omkring 10 dage efter termin, hvis den gravide ikke har født af sig selv inden da. Og indtil der kommer officielle resultater fra det svenske studie, fortsætter den anbefaling, fortæller selskabets formand Hanne Brix Westergaard til DR Nyheder.

Vi er nødt til at vide, hvorfor de døde Hanne Brix Westergaard, formand for danske fødselslæger

»Det er et interessant studie, som vi holder meget øje med. Men vi afventer, at det bliver offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift. For så får vi alle detaljer, og der har været andre forskere, der har kigget på resultaterne« siger hun og fortæller, at der i ph.d.-afhandlingen ikke er detaljeret information om dødsårsagen for de seks spædbørn i studiet.

»Vi er nødt til at vide, hvorfor de døde. Måske havde de en misdannelse, som de døde af. Eller måske viser det sig, at de seks kvinder havde en sygdom, som man ikke kendte til. De detaljer får vi sandsynligvis, når studiet bliver offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift«, forklarer hun.