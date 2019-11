Bente Klarlund: Søvnig, sløv og sindsforvirret

FOR ABONNENTER

Hvis du synes, at nutidens unge er dumme, dovne, uempatiske eller hyperaktive, er forklaringen måske, at de sover for lidt. Mange unge har en søvnberøvet hjerne. 7 ud af 10 danske unge føler sig trætte flere gange om ugen, og det er bekymrende. Sundhedseksperten Chris MacDonald, stifter af nonprofitorganisationen Just Human, har længe været optaget af søvn. Med støtte fra Sundhedsstyrelsen kommer han nu med et opråb til unge, forældre og landets skoler. Budskabet er simpelt: Søvn skal prioriteres. En times ekstra søvn gør en markant forskel.