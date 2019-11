Fakta:

Svær overvægt

I 1987 var 5,6 procent svært overvægtige. I 2017 var det 16,8 procent eller hver sjette dansker.

Svært overvægtige45-67-årige vil efter 8 år have 3 gange større risiko end ikke svært overvægtige for at have fået flere kroniske sygdomme samtidig. Dagligrygere har ’kun’ øget risikoen med halvanden gang.

Daglig rygning fører dog oftere til for tidlig død end svær overvægt.