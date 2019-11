Sundhedsminister vil flytte medicinproduktion fra Kina til EU

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og regeringen er bekymret over, at stadig mere medicin produceres i Kina.

Det siger han til Berlingske.

Syge mennesker i Danmark og EU kan blive ramt af handelskrigen mellem Kina, USA og EU, lyder det fra Heunicke. Handelskrigen kan betyde, at danskere i sidste ende ikke får adgang til livsvigtig medicin, frygter ministeren.

EU skal have en plan for, at mere medicin produceres i Europa, siger Heunicke.

»Vi er alvorligt bekymrede for, at så meget medicin produceres i Kina og andre steder uden for Europa«.

»Dermed har vi sat os i en situation, hvor stor dele af vores folkesundhed hviler på, hvordan humøret er i Kina«.

»Det er ret vildt, og derfor bør vi i Europa se på, hvad vi gør i en situation, hvor der er problemer med forsyningen af afgørende medicin«, siger Heunicke til Berlingske.

Hvem producerer man først til?

Derfor vil han på et EU-rådsmøde i december tage emnet op, så mere medicin fremover produceres i Europa.

Det er kendt, at der er problemer med tomme medicinhylder på landets apoteker og sygehuse. Netop medicinmanglen har Heunicke ifølge Berlingske drøftet med sin tyske ministerkollega, Jens Spahn.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har også udtrykt bekymring over, at produktionen af vacciner finder sted i ganske få lande. Den bekymring forstår sundhedsministeren.

»Hvis medicinen laves på den anden side af jordkloden, hvem vil man så producere først til? Nok ens egen befolkning«.

»Det er en reel risiko, og derfor er det vigtigt, at EU har et svar på den globale udfordring, vi ser her«, siger Heunicke.

ritzau