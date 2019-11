Tilbage i december 2008 skrev Politiken på forsiden en artikel om et barn, der under indlæggelser på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger lå fastspændt i et år. Vi mødte aldrig hovedpersonen, hvis historie blev fortalt af hendes forældre, der valgte at være anonyme.

Men i august 2019 sendte Rikke Høgsberg Agerskov en mail. Det er mig fra dine artikler, skrev hun. Se og hør hende fortælle sin historie i videoen her.