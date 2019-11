3 gode råd

Slip for skammen

1 Tal med andre om, at du har svært ved at gå på toilettet. Der er ret stor sandsynlighed for, at en anden enten kan genkende problemet og derved normalisere det eller kan afdramatisere det ved slet ikke at have det sådan.

2 Arbejd med dine tanker omkring det at gå på toilettet. Fortæl dig selv, at alle gør det, og at det er fuldstændig naturligt.

3 Begynd med bare at gå ud på et toilet uden for hjemmet, og vær der lidt tid uden nødvendigvis at skulle af med noget. Det er vigtigt, at du udfordrer dig selv på de ting, du synes er svære.

Kilde: Psykolog Gry Secher

Vis mere