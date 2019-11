Pårørende og politikere: Forbyd bæltefikseringer

Fakta

Tvang i psykiatrien

Psykiatriloven tillader forskelle former for tvang, hvis en patient er til fare for sig selv eller andre.

I 2014 aftalte sundhedsministeriet og Danske Regioner at halvere brugen af bæltefikseringer og generelt nedbringe alle former for tvang inden udgangen af 2020.

Det er ikke sket, viser nye rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Så mange bæltefikseres over 48 timer

Udgangspunkt 2011-2013: 778 antal bæltefikseringer over 48 timer

2017/2018: 438

2018/2019: 436

Mål i 2020: 389

Så mange bæltefikseres alt i alt

Udgangspunkt 2011-2013: 2.036 personer

2017/2018: 1.372

2018/2019: 1.327

Så mange voksne udsættes for en eller flere tvangsforanstaltninger

Udgangspunkt 2011-2013: 5.633

2017/2018: 5.913

2018/2019: 5.856

Mål: Reduceres i forhold til udgangspunkt

Så mange tvangsmedicieres

Udgangspunkt 2011-2013: 667 personer

2017/2018: 855

2018/2019: 837

Mål: Området følges

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Monitorering af tvang i psykiatrien, 2019

