Anne Tjønneland er en af klodens mest vidende forskere inden for kost og kræft. Få hendes bedste råd til det sunde valg

Myter om, hvad vi skal spise – og ikke spise – for at blive sunde, findes der nok af. Men hvad findes der egentlig bevis for? Det har vi spurgt Anne Tjønneland om. Den 61-årige professor ved Københavns Universitet og overlæge i Kræftens Bekæmpelse har forsket i disse sammenhænge i mere end 30 år. Hun har bidraget til over 1.000 videnskabelige artikler, og hun har i fem år været blandt de én procent mest citerede forskere i verden inden for sit felt. Kort sagt, hun er ikke blot en af Danmarks førende forskere, når det gælder kost og sundhed – hun er en af de mest vidende på hele kloden

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Kaffe

Kaffe er sundt. Måske er det ikke alment kendt, men kaffe beskytter faktisk mod en lang række kræftsygdomme. Kaffe kan måske også beskytte mod en hel vifte af andre sygdomme som for eksempel blodpropper, hjerneblødninger, type 2-diabetes, Parkinsons, Alzheimers og depression. 3-5 kopper om dagen er en passende mængde. Ved 8-10 kopper om dagen tipper balancen, så det bliver usundt.





Gluten

Gluten er intet problem for kroppen, medmindre du har glutenallergi eller er glutenintolerant, og det gælder kun ganske få af os. Det er blevet moderne at spise glutenfrit, men det er svært at få kostfibre og fuldkorn nok på en glutenfri kost, så derfor er det vigtigt at blive undersøgt, hvis man har mistanke om, at man ikke tåler gluten, i stedet for bare at droppe gluten for en sikkerheds skyld.

Gluten er ikke på nogen måde skadeligt for størstedelen af befolkningen, og de fibre og fuldkorn, der følger med, når vi spiser gluten, beskytter mod sygdomme og hjælper tarmen til at fungere optimalt. Det er slet ikke til diskussion, at det er rigtig vigtigt for os at få fuldkorn og kostfibre.





Brød

Tidens største misforståelse inden for kost og sundhed er, at brød skulle være usundt. Jeg ser igen og igen, at folk går uden om brødet, og nogle kan endda finde på at spise laks til morgenmad for at blive ekstra sunde. Fisk er skam godt, men det er brød også. Det handler om, hvilken slags brød du spiser.

Hvidt brød er bare tomme kalorier, men fuldkornsbrød er en af de vigtigste fødevarer, som beskytter dig imod sygdomme som kræft, type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Det behøver ikke at være rugbrød eller andet brød med synlige kerner i; det kan også være et godt fuldkornshvedebrød.

For eksempel havregryn, fuldkornspasta, brune ris, bulgur og speltkerner er andre gode kilder til få fuldkorn. 75 gram om dagen er nok. Undgå low carb-kure, for så får du slet ingen fuldkorn.





Superfoods

Superfoods findes ikke. Hvis du sørger for at spise varieret og få forskellige slags grøntsager, er du meget bedre dækket ind, end hvis du fylder dig med blåbær og chiafrø. Hvis jeg endelig skal nævne noget, så ser kålfamilien ud til at have nogle særlig gode stoffer i sig, når det gælder sygdomsforebyggelse. Men hvis du ikke kan fordrage rosenkål og til gengæld elsker aubergine og selleri, så spis det i stedet.









Kød

Kød fra firbenede dyr er kræftfremkaldende. Det vil sige alle slags oksekød, svinekød og lammekød. Man bør højst spise 500 gram om ugen af det friske kød. Kylling, and og andet fjerkræ gør hverken fra eller til i relation til tarmkræft.

Industrielt forarbejdet kød er en særlig problematik, fordi konserveringsmetoderne i sig selv er kræftfremkaldende. Hvis vi ikke spiste bacon, spegepølse og andet forarbejdet kød, kunne omkring 12 procent af alle tilfælde af tyk- og endetarmskræft undgås.





Vitaminpiller

Vitaminpiller og andre kosttilskud er i de fleste tilfælde penge ud af vinduet, nogle kan endda være skadelige. Medmindre du har fået konstateret en mangeltilstand, eller din læge har anbefalet noget bestemt, så hold dig fra dem.

Kroppen er fintunet til selv at balancere vitaminer og mineraler, og du risikerer at forstyrre den balance, hvis du tager tilskud. Enkelte befolkningsgrupper rådes af Sundhedsstyrelsen til at tage ekstra D-vitamin, men vi andre klarer os fint uden tilskud.





Økologi

Vi ved langtfra nok om sammenhængen mellem økologi og sundhed; der er kun foretaget meget få studier, og det er slet ikke nok til at sige noget klart om emnet. Min anbefaling vil altid være, at det er bedre at spise konventionelt dyrkede grøntsager end slet ingen. Det samme gælder fuldkorn.

Frosne grøntsager er i øvrigt mere end okay. I nogle tilfælde er der flere vitaminer i dem end i de friske, fordi de ikke har ligget fem dage på supermarkedets hylde og mistet kraft.