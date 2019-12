»Et enormt vendepunkt«: Antallet af mandlige rygere i verden falder for første gang Faldet i tobaksbrug blandt mænd på verdensplan markerer et vendepunkt i kampen mod tobak, siger WHO-chef.

Tobaksbrug blandt mænd er for første gang på tilbagetog.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i sin årlige globale tobaksrapport torsdag.

WHO kalder det et 'enormt vendepunkt' i bestræbelserne på at sætte en stopper for verdens dødbringende tobaksafhængighed.

Mens antallet af kvinder, som bruger tobak, faldt med omkring 100 millioner mellem 2000 og 2018, steg antallet af mandlige tobaksbrugere i samme periode med omkring 40 millioner.

WHO forventer, at to millioner færre mænd vil bruge tobak i det kommende år sammenlignet med 2018. Og i 2025 vil det være seks millioner færre.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

80 procent af alle tobaksbrugere var mænd

Det er dog fortsat kvinderne, der slipper deres nikotinafhængighed hurtigst. I 2020 vil ni millioner færre kvinder således bruge tobak i forhold til 2018. Og i 2025 vil det være 32 millioner færre end i 2018.

I 2000 brugte cirka en tredjedel af verdens befolkning over 15 år regelmæssigt tobak. Det omfatter cigaretter, cigarer, vandpiber, tyggetobak, snus og lignende produkter - men ikke e-cigaretter. I 2015 var det omkring en fjerdedel.

Ifølge skøn fra WHO faldt antallet af tobaksbrugere i absolutte tal fra omkring 1,4 milliarder i 2000 til omkring 1,3 milliarder i 2018. 80 procent af alle tobaksbrugere var mænd.

»Faldet i tobaksbrug blandt mænd markerer et vendepunkt i kampen mod tobak, udtaler WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en erklæring torsdag.

Ifølge WHO-chefen skal årsagen til faldet findes hos de enkelte landes regeringer, som er blevet hårdere over for tobaksindustrien.

Herhjemme blev en tobakshandleplan præsenteret onsdag.

S-regeringen har sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet, Venstre og De Konservative indgået aftalen, der har til formål at sikre en røgfri generation i 2030.

I handleplanen er aftalepartierne blandt andet enige om, at der skal være røgfri skoletid for elever på alle grundskoler, kostskoler og efterskoler, der har optag af børn og unge under 18 år.

Desuden skal der indføres standardiseret emballage for alle tobaksvarer og e-cigaretter, og alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter skal være skjult på stort set alle salgssteder.

ritzau