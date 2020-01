Da deres børns klasser blev splittet, besluttede de at mødes i løbetøj ved den røde postkasse

Et nyt studie viser, at folk, der løber, har 27 procent lavere risiko for at dø for tidligt af en hvilken som helst årsag end folk, som ikke løber. I Hørsholm dannede fem kvinder for nogle år siden en løbegruppe. De mødes hver lørdag ved en rød postkasse, løber 5 kilometer og vender alt mellem himmel og jord. Hele kroppen er i brug. Både bentøjet og mundtøjet.