Sundhedsanalyse: Er det et tabu at være psykisk syg?

En sygdom i sindet er noget andet end et brækket ben og er tit forbundet med skyld og skam. Måske er det en af årsagerne til, at det er svært at tale om. Men noget har ændret sig de seneste ti år.

For knap ti år siden var jeg inviteret en uge på et psykiatrisk hospital for at skrive om hverdagen. Kom og se med egne øjne, hvordan virkeligheden er, lød det fra den kompetente og sympatiske overlæge, der kontaktede mig med et nobelt ønske om at åbne dørene for omverdenen og bidrage til, at læserne fik et mere nuanceret billede af psykisk sygdom, indlæggelse og behandling.