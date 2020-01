Sundhedsanalyse: Det er godt nyt, at flere har kræft

Fakta

Overlevelse og kræft

Mænd:

I dag er der i snit 79 procent af de mandlige kræftpatienter, der overlever sygdommen mindst et år. For 10 år siden var andelen 69 procent. 60 procent af mændene er i live, fem år efter at diagnosen er stillet. For 10 år siden var det kun 50 procent.​

Kvinder:

For kvinder gælder, at 81 procent er i live, et år efter de har fået konstateret kræft. For 10 år siden var andelen 72 procent. Ser vi på kvinders 5-årsoverlevelse, er den steget fra 56 til 64 procent på 10 år.​

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

