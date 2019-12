Professor: Hæv aldersgrænsen for køb af smøger til 21 år

Automatisk oplæsning Beta

Knap er blækket tørt på en politisk aftale med ni punkter, der skal forhindre børn og unge i at ryge og sikre en røgfri generation i 2030, før et nyt forslag kommer på bordet: Hæv aldersgrænsen for køb af cigaretter fra 18 til 21 år.

Forslaget kommer fra en af landets førende eksperter i rygestop, overlæge Charlotta Pisinger, der er tilknyttet Københavns Universitet og ansat som professor i tobaksforebyggelse på Center for klinisk forskning og forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Pisinger er inspireret af USA, hvor præsident Donald Trump netop har underskrevet en lov, der forbyder butikker over hele landet at sælge cigaretter og e-cigaretter til personer under 21 år. Før var den nationale grænse 18 år, men 19 stater - altså lidt under halvdelen - havde allerede af egen drift løftet grænsen for køb af tobaksprodukter til de 21 år.

»Det er en fremragende idé«, siger Charlotta Pisinger.

Hendes forslag falder dog ikke i god jord blandt danske sundhedspolitikere. Dem vender vi tilbage til.

Tobaksprofessoren fortæller, at da langt de fleste rygere begynder allerede som mindreårige, giver det god mening at hæve aldersgrænsen. Perioden fra 18 til 21 år er netop den alder, hvor man går fra eksperimenterende hygge- og festrygning til at være daglig ryger. Det sker, når unge flytter hjemmefra og begynder på uddannelse. De får flere penge mellem hænderne og er ikke længere under deres forældres konstante opsyn, siger Pisinger.

»Det er en sårbar periode i livet«, siger hun.

Hun nævner tre årsager til, at politikerne bør følge deres amerikanske kollegers eksempel og hæve aldersgrænsen. For det første er det kun en meget lille andel, som begynder at ryge, efter de er fyldt 21 år, for så er mange blevet alt for fornuftige til at begynde og er desuden mindre påvirkelige fra gruppepres. For det andet tager hjernen mindre skade af nikotin, og man bliver mindre afhængig af nikotin, jo ældre man er, når man begynder at ryge. For det tredje er der en sammenhæng mellem, hvornår rygere begynder at ryge, og deres risiko for at få alvorlige sygdomme som lungekræft og KOL (rygerlunger). Jo tidligere rygedebut, jo højere risiko. Derfor er sen rygestart en gevinst, selv hvis en hævet aldersgrænse ikke ville få det samlede antal voksne rygere til at dale.

Jeg synes ærligt talt, det er svært at forestille sig en situation, hvor man kan stemme til Folketinget, men ikke kan købe en pakke cigaretter. Hvorfor så ikke 25 år, 30 år eller et totalt forbud? Martin Geertsen (V)

Charlotta Pisinger har fulgt med i den amerikanske debat om aldersgrænsen. En række af de stater, der allerede af egen drift har et forbud mod salg af cigaretter til under 21-årige, har oplevet gode effekter, forklarer hun. Der er mindre salg til de helt unge teenagere, som godt kan se ældre ud, og der er færre af de ældste unge, som køber tobak til deres mindreårige venner. Stater har også set et fald i andel unge, der begynder at ryge, siger tobaksprofessoren.

Lad lige tobaksaftalen virke

Ifølge Sundhedsministeriet begynder 40 børn og unge at ryge hver dag, tallet er stigende, og knap hver tredje unge ryger mellem 11 og 17 år forventes at dø på grund af rygning, hvis de fortsætter med at ryge som voksne. Rygning er den største forebyggelige årsag til dødsfald i Danmark og koster ifølge Statens Institut for Folkesundhed årligt 13.600 danskere livet.

På den baggrund vedtog et bredt flertal i Folketinget lige før jul en tobaksaftale med ni punkter. Partierne indfører blandt andet neutrale cigaretpakker uden farvestrålende grafik og logo, skoletiden skal være røgfri, og tobaksvarerne skal under disken i butikkerne, så de ikke frister. Ingen af de partier, Politiken har fået fat i (Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti), synes, det er en god idé at hæve aldersgrænsen til 21 år. De peger på, at det ikke giver mening at have en myndighedsalder på 18 år og samtidig forbyde personer op til 21 år at ryge.