Overlæge Poul Videbech: »Du hælder benzin på stigmatiseringens bål, når du siger, at et menneske har en diagnose i stedet for en sygdom«

Ville du nogensinde sige om et andet menneske, at det var diagnosticeret med slidgigt i ryggen? Nej, vel. Du ville blot sige: Han har slidgigt. Men når sygdommen sidder oppe i hovedet, lægger vi ofte et filter mellem personen og sygdommen og siger, at vedkommende har en diagnose. Hvorfor dog det, spørger speciallæge i psykiatri.