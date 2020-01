Forsker måtte indlogeres på hotel under falsk navn: Sygdomsaktivister truer forskere til tavshed

Debatten om kronisk træthedssyndrom er blevet så skinger, at nogle videnskabsfolk trækker sig fra forskningen. Sociolog mener, at debatten på de sociale medier udfordrer fagpersoners autoritet.

Når journalister ringer til klinikken for funktionelle lidelser i Aarhus for at tale om sygdommen ME (kronisk træthedssyndrom), er det professor og overlæge Per Fink, der udtaler sig til citat.

Flere forskere er nemlig holdt op med at udtale sig om ME til pressen, fordi de ved, at det kan medføre ubehagelige mails og skældsord på Facebook.

Da Per Fink i 2018 skulle tale ved en konference på Columbia Universitetet i USA, protesterede demonstranter mod hans tilstedeværelse, og arrangørerne af konferencen sørgede for, at han blev indlogeret på hotel under et andet navn af hensyn til sikkerheden.

Han forklarer, at chikanen stammer fra en lille gruppe aktivister.

»Deres chikane er så voldsom, at vi frygter, at det bliver svært at rekruttere unge forskere til feltet, fordi de er bange for, at emnet er for besværligt at have med at gøre«, siger Per Fink til Kristeligt Dagblad.

Han mener, at det ophedede debatklima i sidste ende skader både videnskaben og patienterne. Dansk Folkeparti og Alternativet har indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til samråd om behandlingen af patienter, der lider af sygdommen ME, som 14.000 danskere skønnes at være ramt af i sværere eller lettere grad.

Sygdommen er i nogle tilfælde en invaliderende lidelse, der resulterer i svær træthed, smerter og søvnforstyrrelser, som i de værste tilfælde kan lænke patienter til en seng i årevis.

Det britiske nyhedsbureau Reuters talte sidste år med en halv snes forskere fra Holland, Storbritannien og Danmark, der er blevet chikaneret. Konsekvensen er ifølge Reuters, at antallet af forskningsprojekter er faldet de seneste år.Stridens kerne er diagnosen og behandlingen af sygdommen.

Risikerer at gå glip af faglige fremskridt

Sundhedsstyrelsen i Danmark betegner sygdommen som en funktionel lidelse. Det er en samlebetegnelse for en række tilstande og lidelser, som alle er kendetegnet ved, at personen har et eller flere fysiske symptomer, der ikke umiddelbart kan bestemmes ved for eksempel en blodprøve.

Modsat vil en række læger, ME- foreninger og aktivister i flere lande have lidelsen anerkendt som en fysisk sygdom. Et synspunkt, Folketinget har bakket op om, da politikerne sidste år vedtog, at Danmark skulle følge Verdenssundhedsorganisationen WHO og anerkende ME som en neurologisk lidelse. Det danske sundhedsvæsen og ME Foreningen samt en række læger er også uenige om den måde, genoptræningen skal foregå på.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, har også hørt om forskere, der ikke vil ytre sig om ME af frygt for konsekvenserne:

»Man risikerer at gå glip af de faglige fremskridt, som forskningen kan frembringe«, siger Andreas Rudkjøbing, der samtidig understreger, at debatten om den omstridte sygdom er helt særlig.

»Vi har også haft ophedede debatter om HPV-vaccinen og brug af cannabisolie. Generelt foregår debatten i Danmark dog ganske fornuftigt. Men Sundhedsstyrelsen skal i dag arbejde langt mere for at få de faglige argumenter til at trænge igennem i forhold til politikere end tidligere«, siger Andreas Rudkjøbing til Kristeligt Dagblad.

Næstformand Cathrine Engsig fra ME Foreningen genkender til gengæld ikke, at diskussionen om ME skulle påvirke forskningen negativt.

»Tværtimod, vi har lige sendt et brev til Sundhedsstyrelsen, hvor 97 førende forskere anbefaler mere forskning i området. Den biomedicinske udforskning af ME tiltrækker mange, og den bliver varmt støttet af patienterne. Naturligvis skal vi have fordomsfri debat. Videnskaben mangler stadig at få meget viden. Men jeg mener godt, at Danmark kan lære af USA, der fraråder den danske model med gradvis genoptræning«, siger ­Cathrine Engsig.

Hun understreger, at foreningen altid opfordrer medlemmer til at holde en god tone i debatten.

