»Lipo-hvaffornoget?«: Birger Niss bærer arvelig type af kolesterol

For et par år siden sad Birger Niss i nogle lange minutter og stirrede vantro på sin telefon, efter han havde lagt røret på. Det var professor i klinisk biokemi Børge Nordestgaard fra Københavns Universitet, der netop havde ringet til ham for at spørge, om han ville være med i et medicinsk forsøg. For Birger Niss havde jo forhøjet lipoprotein(a) og dermed væsentligt øget risiko for at få blodpropper i hjernen og i hjertet og for andre hjerte-kar-sygdomme.