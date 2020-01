Psykiatriens læger: »Vi kender til et vanvittigt eksempel, hvor mænd på skift lå i timevis oven på en spinkel, psykisk syg pige, som har været udsat for et seksuelt overgreb«

FOR ABONNENTER

Forestil dig, at er syg og indlagt på en psykiatrisk afdeling. Du har det af helvedes til og har en fornemmelse af, at andre vil gøre dig fortræd. Nu griber fem hærdebrede mænd fat i dig. Du stritter imod, men grebet fra de mange arme låser dig fast, og du kan ikke slippe fri. Du bliver lagt ned på gulvet, måske ligger en person ind over dig, mens du forgæves prøver at rulle væk.