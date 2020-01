To personer fra Nordsjælland smittet med mæslinger

Automatisk oplæsning Beta

Der er blevet påvist mæslingevirus hos to personer fra Nordsjælland. Det oplyser Statens Serum Institut.

Begge har vært indlagt på Hvidovre Hospital og er blevet udskrevet igen. Det vurderes dermed, at de ikke længere udgør en smittefare.

Ifølge Statens Serum Institut er de to personer formentlig blevet smittet i Brasilien, hvor de befandt sig hen over jul og nytår.

Instituttet opfordrer læger i hovedstadsområdet til at være ekstra opmærksomme på symptomer på mæslinger hos deres patienter.

Den ene patient blev syg 5. januar under hjemrejsen fra Brasilien.

Statens Serum Institut er sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed i gang med at sikre, at øvrige passagerer med samme fly som den smittede bliver informeret.

Kan være livstruende

Patienten var i Danmark både hos sin praktiserende læge og også kortvarigt på arbejde, inden diagnosen blev stillet. Men de relevante parter er her blevet informeret. Det oplyser Statens Serum Institut.

Den anden patient fik de første symptomer 9. januar. Vedkommende blev indlagt direkte på Hvidovre Hospital på grund af feber og dennes nylige rejse til Sydamerika.

Mæslinger er den mest smitsomme børnesygdom og skyldes smitte med et virus. Men også voksne kan blive ramt. Hvis man har haft sygdommen eller er vaccineret, er man fuldt beskyttet.

Sygdommen er en infektion i luftvejene, der viser sig blandt andet ved rødt udslæt på kroppen.

I de alvorligste tilfælde er mæslinger livstruende. På grund af smittefare kræves en vaccinationstilslutning på mindst 95 procent for at eliminere mæslinger via såkaldt flokimmunitet.

