Hjernerystelse: Sådan kan du hjælpe dig selv, hvis du har slået hovedet

Ny forskning viser, at hjernen skal udfordres efter en hjernerystelse. Læs her hvordan.

De første par dage efter hjernerystelsen bør du tage den med ro og skåne dig selv. Lad være med at gøre noget, der føles hårdt for din hjerne, men der er ikke bestemte ting, du ikke må, som for eksempel at kigge på skærme. Forsøg at finde ro i visheden om, at de fleste hjernerystelser er overstået på syv til ti dage eller i hvert fald i løbet af en måneds tid.