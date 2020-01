Mikkels liv var slået i stykker efter en hjernerystelse: »Jeg sov halvdelen af døgnet, og når jeg var vågen, lå jeg i sengen med ørepropper for nedrullede gardiner«

Ingen computer, ingen fester, ingen skole. Mikkel havde det så dårligt, at han tilbragte dagene i sengen. Uden at få det bedre. Det fik han først, da han kom med i et forsøg med en ny behandling af symptomer efter hjernerystelse.

Det er ikke så længe siden, Mikkel var helt nede i kulkælderen. Han så for sig, at han var nødt til at droppe det studie, han elskede, droppe alle sine fremtidsdrømme om at blive ingeniør, droppe hele sit ungdomsliv. At han måtte lære at leve med, at han ikke kunne overkomme ret meget. Faktisk nærmest ingenting. ​