Foreninger: Flere bør kunne få nyretransplantation i udlandet

Natacha Kragesteen Hansen har stået på venteliste til en nyretransplantation i to år. Nu har hun selv fundet en donor i USA og prøver at skaffe 800.000 kroner til operationen. Efter transplantationen håber hun at blive en meget mere nærværende og energisk mor for sine to piger - Sia på 7 år og Naya på 3. Hendes kæreste og far til børnene Louis Plesner Stisen skal donere sin ene nyre til en anden nyrepatient USA, så Natacha kan få en, der matcher hende.