Spørg Bente Klarlund: Er tobaksfri snus også farligt?

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Anne-Mette Manelius: Der er aktuelt fokus på unges forbrug af snus, men teenagerne i min familie reagerer, når der bliver talt om, at (tobaks)snus er skadeligt – for de tager ’alle sammen’ mærket Lyft, der er et tobaksfrit produkt tilsat nikotin, og derfor er det ikke skadeligt, da det er tobakken, som er kræftfremkaldende, lyder det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare!Er nikotin indtaget via mundhulen f.eks. mere skadeligt eller afhængighedsskabende end rygning? Og hvad skal man mene om ætsningsskaderne? Min teenager tager det meget let, at hendes tænder i den ene side er længere end i den anden.​​