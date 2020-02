Evakueret dansker flyttes til isolation på Hvidovre Hospital

Automatisk oplæsning Beta

En dansk kvindelig statsborger, der har været evakueret fra Kina og siden været indlagt i Belgien, er på vej hjem til Danmark, hvor vedkommende vil blive indlagt i isolation på Hvidovre Hospital.

Det oplyser Udenrigsministeriet på Twitter, hvor et opslag fra Udenrigsministeriet lyder:

»Udenrigsministeriet oplyser, at den danske borger, der har været i karantæne i Belgien, nu er på vej mod Danmark. Her vil vedkommende blive modtaget på Hvidovre Hospital og indlagt i isolation«.

Tidligere har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyst, at den pågældende er testet negativ for coronavirus.

Almindelig isolation

Den pågældende var en af 14 danskere, der blev evakueret fra Hubei-provinsen i Kina, hvor der er et udbrud af coronavirus. På vej tilbage til Danmark viste den pågældende symptomer på at være smittet.

Derfor blev personen indlagt i Belgien, hvor flyet, der fragtede de evakuerede hjem, landede først.

Siden viste en test altså, at vedkommende ikke er smittet med corona ifølge Magnus Heunicke.

Når kvinden nu indlægges på Hvidovre Hospital, skyldes det ifølge Politikens oplysninger, at det ikke kan udelukkes, at hun kan være blevet smittet på hjemrejsen af andre potentielt smittede.

Testresultatet kan godt være negativ, hvis en smittet er tidligt i inkubationsfasen. Det er derfor - for at være på den sikre side - at kvinden nu skal isoleres på Hvidovre Hospital.

Hun bliver indlagt på en almindelig isolationsstue, og ikke på en sengestue med højisolation, som patienter mistænkt for alvorlig, smitsom sygdom normalt bliver lukkes inde i, indtil forskellige diagnostiske prøver har undersøgt årsag til sygdom.

Tidligere var der kortvarig frygt for, at en anden dansk statsborger var smittet. Vedkommende blev tjekket på Aarhus Universitetshospital, og også her var prøven negativ.

