Nysgerrighed er vigtigst for børns madvaner

Det er ikke smag, udseende eller genkendelighed, der er det vigtigste, når børns smagsløg skal udfordres, viser ny forskning. Forældre kan gøre meget for at hjælpe børn til at sætte tænderne i flere forskellige madvarer.

Tag børnene med til den farverige frugt- og grøntafdeling, og spørg, hvad de godt kunne tænke sig at prøve. Server nye fødevarer, og bliv ved, selv om det ikke er et hit første gang. Lad børnene være med i køkkenet, og lad dem dufte, lytte og mærke råvarerne. Sådan kan du pirre dit barns naturlige nysgerrighed over for svære fødevarer som eksempelvis ansjoser og blåskimmelost.